Крупные китайские НПЗ увеличили закупки российской нефти, - Reuters

Спрос со стороны крупнейших покупателей Китая, которые уклонялись от российской нефти сразу после введения западными санкциями против Москвы в связи с ее вторжением в Украину, свидетельствует о растущей уверенности в торговле после того, как государственные нефтеперерабатывающие заводы PetroChina и Sinopec возобновили импорт в феврале.

Крупные частные нефтеперерабатывающие заводы Hengli Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong начали получать российскую нефть с марта, привлеченные большими скидками на нефть, согласно данным трейдеров и отслеживанию судов от Refinitiv, Kpler и Vortexa.

Согласно данным Kpler, в марте у причала Hengli в Даляне было отгружено четыре партии малосернистой нефти марки ВСТО объемом около 740 тысяч баррелей каждая, а еще две прибыли в апреле. По данным Kpler, Shenghong импортировала сырую нефть марки Urals объемом около 720 тысяч баррелей в марте и 1 миллион баррелей в апреле.

По данным Kpler, в апреле PetroChina получила партию сырой нефти марки Urals в объеме 1 млн баррелей через порт Мейд-Айленд в Мьянме, который связан трубопроводом с нефтеперерабатывающим заводом в Юньнани.

Общий импорт российской сырой нефти в Китай, включая трубопроводный и морской, вырос до рекордных 9,61 млн тонн, или 2,26 млн баррелей в сутки в марте, показали таможенные данные.

"Импорт китайской нефти российского сорта Urals находится на пути к тому, чтобы побить мартовский рекорд (в апреле), так как все больше нефтеперерабатывающих заводов начинают использовать уцененную нефть из российских стран Балтии", - сказала аналитик Vortexa Эмма Ли.

По ее словам, около 700 тысяч баррелей в сутки нефти Urals могут достичь Китая в апреле по сравнению с 600 тысяч баррелей в сутки в марте.

Экспорт российской нефти из западных портов вырастет до самого высокого уровня с 2019 года , несмотря на обещание Москвы сократить добычу.

По словам трейдеров, скидки на нефть марки Urals, поступающую в Китай в июле, сократились примерно до 9-10 долларов за баррель по отношению к фьючерсам на ICE Brent с поставкой без судна (DES) с примерно 14 долларов за баррель на мартовские поставки.

Точно так же ВСТО с поставкой в июне торгуется со скидкой около 5,50 долларов за баррель к фьючерсам на ICE Brent, добавили они, по сравнению со скидками в 6 и 8,50 долларов за баррель для грузов, прибывающих в мае и марте соответственно.

Независимые НПЗ

Небольшие китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы раскупили почти все поставки ВСТО в период с ноября по январь, в то время как другие держались подальше от российской нефти в период введения запрета Европейского Союза 5 декабря.

С возвращением крупных покупателей чувствительные к цене независимые НПЗ ищут альтернативы, такие как российские арктические сорта, иранская и венесуэльская нефть.

Данные Kpler показали, что провинция Шаньдун, где находится большинство независимых НПЗ, в марте импортировала из российской Арктики рекордные 4,2 млн баррелей нефти сорта Варандей, поскольку Европа закрыла доступ к нефти.

Таможенные данные Китая показали отсутствие импорта сырой нефти из Ирана и Венесуэлы в марте, поскольку эти грузы часто переименовываются в нефть из других стран, чтобы избежать санкций.

Но 1,07 млн баррелей в сутки сырой нефти было отправлено из узла перевалки нефти Малайзии в Китай в прошлом месяце, что на 64% больше, чем в среднем за период с января по февраль.

Согласно данным Kpler, в марте Китай импортировал около 409 тысяч баррелей иранской нефти в сутки, что более чем вдвое превышает объемы января. Vortexa имеет более высокую оценку на март примерно в 800 тысяч баррелей в сутки и ожидает увеличения объемов в ближайшие месяцы.

По словам трейдеров, иранская нефть с поставкой в июне оценивается с дисконтом примерно в 11 долларов за баррель по отношению к фьючерсам на ICE Brent, что немного дешевле, чем на нефть марки Urals.

По словам трейдеров, цены на разбавленный битум, который обычно представляет собой венесуэльскую нефть, смешанную с другими видами нефти, которая, как утверждается, экспортируется из Малайзии во избежание санкций, также укрепились благодаря устойчивому спросу со стороны НПЗ

По словам трейдеров, скидки на нефть с поставкой в мае сократились примерно до 17 долларов за баррель по отношению к фьючерсам ICE Brent по сравнению с примерно 27 долларами за баррель с поставкой в феврале.