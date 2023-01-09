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Крупные европейские авиакомпании подверглись нападению хакеров: что произошло

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Европа, Понедельник 09 января 2023 21:41
Крупные европейские авиакомпании подверглись нападению хакеров: что произошло Фото: хакеры совершили нападение на базу данных крупных европейских авиакомпаний (freepik.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Хакеры похитили данные пассажиров крупных авиакомпаний KLM и Air France - участников регулярной программы для путешественников Flying Blue.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голландскую газету Algemeen Dagblad.

Как отмечает издание, обе компании предупреждают, что личные и путевые данные могли быть украдены во время взлома. Воровство, по словам авиакомпаний, содержит такие детали, как имя, номера телефонов, адреса электронной почты, номера Flying Blue, баланс баллов и последние трансакции. В заявлении компаний не сообщается, были ли изменены или зафиксированы так называемые "мили". Клиенты KLM, которые обращаются в компанию по этому поводу через Twitter, получают ответ, что атака была заблокирована вовремя и что "мили" не украли.

В то же время материнская авиакомпания Air France-KLM уверяет, что утечка не касалась номеров кредитных карт.

"Мы сожалеем об этой ситуации. Наша команда ИТ-безопасности прекратила инцидент. Мы в соответствии с требованиями уведомили органы защиты конфиденциальности в Нидерландах и Франции и пострадавших клиентов", - говорится в заявлении компании.

При этом компании не желают называть количество пострадавших клиентов.

На днях РБК-Украина сообщало, что группировка Cold River, связанная с Кремлем, осуществила целый ряд кибератак против американских лабораторий, занимающихся изучением ядерной энергетики.

Недавно мы писали, что в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора. Напомним, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.

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