Крупные европейские авиакомпании подверглись нападению хакеров: что произошло
Хакеры похитили данные пассажиров крупных авиакомпаний KLM и Air France - участников регулярной программы для путешественников Flying Blue.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голландскую газету Algemeen Dagblad.
Как отмечает издание, обе компании предупреждают, что личные и путевые данные могли быть украдены во время взлома. Воровство, по словам авиакомпаний, содержит такие детали, как имя, номера телефонов, адреса электронной почты, номера Flying Blue, баланс баллов и последние трансакции. В заявлении компаний не сообщается, были ли изменены или зафиксированы так называемые "мили". Клиенты KLM, которые обращаются в компанию по этому поводу через Twitter, получают ответ, что атака была заблокирована вовремя и что "мили" не украли.
В то же время материнская авиакомпания Air France-KLM уверяет, что утечка не касалась номеров кредитных карт.
"Мы сожалеем об этой ситуации. Наша команда ИТ-безопасности прекратила инцидент. Мы в соответствии с требованиями уведомили органы защиты конфиденциальности в Нидерландах и Франции и пострадавших клиентов", - говорится в заявлении компании.
При этом компании не желают называть количество пострадавших клиентов.
На днях РБК-Украина сообщало, что группировка Cold River, связанная с Кремлем, осуществила целый ряд кибератак против американских лабораторий, занимающихся изучением ядерной энергетики.
Недавно мы писали, что в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора. Напомним, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.
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