RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большие очереди. Как записаться в "Паспортный сервис" в Праге

Фото: Паспортный сервис в Праге (facebook.com/prague.passport.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

В зарубежных центрах ГП "Документ" в последние несколько дней существенно возрос спрос на изготовление загранпаспортов. Живые очереди превышают пропускную способность паспортных сервисов, поэтому сотрудники работают сверхурочно.

Как записаться в электронную очередь и какие услуги можно получить в стационарном центре ГП "Документ" в Праге, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Ажиотаж вызвала новость о возможном контроле украинских мужчин за границей во время оформления документов, который предлагается в новом законопроекте о мобилизации. Поэтому в паспортных сервисах во многих странах наблюдается повышенный спрос на оформление загранпаспортов.

Украинцы в Чехии могут обратиться за получением документов в Праге, где недавно открылось стационарное отделение ГП "Документ". Там граждане Украины могут заказать новый загранпаспорт, внутренний паспорт в виде ID-карты, обменять водительское удостоверение.

Пропускная способность центра в Праге – 400-500 человек. Прием проводится и в порядке живой очереди, и электронной.

С 27 декабря из-за увеличения числа посетителей работники паспортного сервиса принимали документы на загранпаспорта даже после окончания рабочих часов, чтобы предоставить услуги всем, кто взял талон в живую очередь. 28 декабря первые посетители были у дверей ГП "Документ" в 5 утра. Те, кто пришел после 9 часов, в живую очередь уже не попали.

"Постоянный стационарный центр в городе Прага бесперебойно работает и ежедневно может принять около 450 человек. Будьте уверены, что каждый, кто нуждается в помощи, получит ее", – отмечается на странице сервиса в Facebook.

В то же время, запись в электронную очередь гарантирует подачу документов в точное время почти без ожидания. Свободные слоты на сайте открываются за 5 дней до даты визита, ежедневно в 11:00 по чешскому времени, кроме вторника (потому что в воскресенье центр не работает). Слотов не будет, если на пятый день приходится государственный выходной или праздничный день. На сайте бывают доступны примерно 100 слотов в день.

Адрес отделения: Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4. График работы: понедельник-суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье – выходной.

Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ". Процедуру установления личности могут проводить в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого лица.

Напомним, мы писали об адресах всех центров, где можно восстановить утраченные водительские права. Также об условиях получения услуги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехиядокументипаспорт України