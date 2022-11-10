Большое унижение для Путина. Потеря Херсона ударит по боевому духу россиян, - британский генерал

Утрата россиянами Херсона будет большим унижением для российского диктатора Владимира Путина и приведет к резкому падению морального духа оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Херсон был первым захваченным городом. Он (Путин - ред.) с большой помпезностью объявил, что там будет "Херсонская губерния" - поэтому это масштабное поражение", - сказал генерал Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО.

Он отметил, что выбиванием россиян из Херсона украинские защитники обезопасили побережье Черного моря.

Ширрефф добавил, что это также, вероятно, будет иметь "драматическое" влияние на моральное состояние оккупантов.

"Мы видели падение российского духа на севере в районе Харькова во время молниеносных нападений украинцев в сентябре и начале октября. Любая форма отступления, подобная этой, резко ударит по моральному духу россиян", - сказал он.

Ширрефф отметил, что Путин пытается "удержать как можно большую часть оккупированной Украины", открывая возможность для переговоров. При этом он подчеркнул, что партнеры не должны принуждать президента Владимира Зеленского к переговорам.

Напомним, что 9 ноября российское командование приказало своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

В Генштабе отметили, что вероятное отступление россиян из Херсона является результатом активных действий ВСУ.

При этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк добавила, что россияне все еще остаются на правом берегу Днепра.

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