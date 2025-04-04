Пасха 2025. Когда украинцы будут отмечать Воскресение Господне: дата

Каких традиций придерживаются на Пасху

В этом году Пасху в Украине будут праздновать в воскресенье, 20 апреля. Традиционно на следующий день большинство украинцев имели официальный выходной, но из-за действия военного положения сейчас он не предусмотрен.

Пасха является одним из важнейших праздников христиан, она символизирует Воскресение Иисуса Христа после того, как его распяли. Празднику предшествует большой пост, во время которого христиане отказываются от потребления пищи животного происхождения: мяса, яиц, молока и сыра. Также в это время верующие много внимания уделяют молитвам и духовному очищению. Накануне праздника Воскресения Господня идут к исповеди и причастию.

К празднику христиане освящают пасхальные корзины с паской, колбасой, пасхальными яйцами, сыром, хреном и кагором. Освящение происходит после специальной литургии накануне Пасхи в субботу или рано утром в святое воскресенье.

Традиционно в Пасху украинцы посещают праздничное богослужение, после чего происходит трапеза, во время которой христиане разговляются - завершают пост и начинают есть продукты животного происхождения.

Также в пасхальные дни чествуют умерших - украинцы посещают могилы родственников и зажигают свечи, а священники освящают места захоронения.

Вечером перед Пасхой освящают паски (фото: Getty Images)

Почему дата Пасхи каждый год меняется

Дата Пасхи ежегодно меняется, поскольку она определяется по специальной системе расчетов, учитывающей лунные циклы, весеннее равноденствие и церковные традиции. В отличие от большинства религиозных праздников с фиксированной датой, Пасха вычисляется по лунно-солнечному календарю.

Определение даты праздника подчиняется правилу: Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Если это полнолуние приходится на воскресенье, празднование переносят на следующую неделю. При этом используется не астрономическое, а так называемое "церковное" полнолуние, дата которого может отличаться от фактического.

Еще один фактор, влияющий на изменчивость даты, - разные календари, которыми пользуются разные конфессии. Католики и протестанты определяют Пасху по григорианскому календарю, а большинство православных церквей - по юлианскому. Из-за этого даты весеннего равноденствия и полнолуния могут не совпадать, что приводит к разнице в праздновании, которая иногда составляет от одной до пяти недель. В отдельные годы Пасха у всех христианских конфессий совпадает.

Для католиков и протестантов Пасха может выпасть на любое воскресенье с 22 марта по 25 апреля, а для православных - в промежутке между 4 апреля и 8 мая (по григорианскому календарю). Именно поэтому этот праздник ежегодно имеет новую дату.