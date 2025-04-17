Пасха 2025 в Киеве: где святить паски и когда идти в церковь (расписание служб)

Пасха 2025 приходится на 20 апреля для православных и католиков. По случаю праздника в храмах Киева пройдут литургии и освящение корзин с пасками и другими угощениями. Причем пасхальные богослужения продлятся не только в воскресенье, но и в субботу.

РБК-Украина публикует адреса церквей в столице и расписание богослужений на Пасху 2025.

Киево-Печерская лавра

К Пасхе 2025 на территории Киево-Печерской лавры (ул. Лаврская, 9) состоится освящение пасок 19 и 20 апреля в церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских:

в Великую субботу, 19 апреля - с 16:00 до 21:00;

на Пасху, 20 апреля - после божественной литургии с 12:00 до 17:30.

Праздничная литургия 20 апреля продлится с 06:00 до 12:00. Кроме церковных служб на территории лавры пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, а 20 апреля с 11:00 до 15:00 - праздничная программа с участием братчиков Киевского кобзарского цеха.

Фото: освящение корзин на Пасху в Киево-Печерской лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)

Свято-Михайловский Златоверхий собор

В Великую субботу, 19 апреля в Михайловском соборе ПЦУ (ул. Трехсвятительская, 8) состоятся богослужения по расписанию:

07:40 - Часы. Вечерняя с Литургией св. Василия Великого

21:00 - Чтение книги Деяний апостольских

23:00 - Пасхальная Полуночная

Расписание на Пасху, 20 апреля:

00:00 - Пасхальная Утреня

01:00 - Часы и Литургия св. Иоанна Златоустого

09:00 - Поздняя Литургия

17:00 - Пасхальная вечерняя

Стоит отметить, что из-за действия комендантского часа в Киеве пребывание на улице с 00:00 до 05:00 запрещено, поэтому богослужение можно будет посмотреть онлайн.

Фото: Пасха в Михайловском соборе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)

Прихожане украинской греко-католической церкви на Левом берегу смогут освятить корзины в Патриаршем соборе Воскресения Христова (ул. Никольско-Слободская, 5).

В Великую субботу, 19 апреля:

с 15:00 до 21:00 - освящение пасхальных корзинок

20 апреля:

07:15 - Пасхальная Утреня

08:30 - Божественная Литургия (освящение пасхальной корзины)

11:00 - Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин)

16:30 - Гаевки

18:00 - Большая вечерняя

Фото: Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (facebook.com/sobor.voskresinnia)

Где святить пасхальные корзины: список церквей ПЦУ по районам Киева

Печерский район

Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1)

Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (ул. Выдубицкая, 41-в)

Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, ул. Выдубицкая, 40)

Храм Святого пр. Серафима Саровского чудотворца (б. Леси Украинки, 25)

Подольский район

Храм св. Николая Притиски (ул. Хорива, 5а)

Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)

Приход Великомученика Юрия Победоносца (бульвар Кольцова, 15, к. 356)

Церковь Покрова Богородицы (ул. Светлицкого, 30/20-а)

Свято-Покровская Подольская Церковь (ул. Покровская, 7)

Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)

Церковь Николая Набережного (ул. Григория Сковороды, 12/8)

Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2)

Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (ул. Григория Сковороды, 2)

Соломенский район

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Каменщиков, 13-15)

Храм Покрова Богородицы на Соломенке (ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)

Приход Святого Иоанна Крестителя (ул. Гарматная, 37)

Святошинский район

Храм-часовня святого Николая Святоши (б. Академика Вернадского, 85)

Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (б. Ромена Роллана, 10-а)

Церковь Святой Троицы (ул. Рабочая, 115)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул.Якуба Коласа, 27-а)

Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (ул. Симиренко, 12)

Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)

Голосеевский район

Храм святых мучеников Бориса и Глеба (ул. Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")

Спасо-Преображенский собор (ул. Самойла Кошки, 3-я)

Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (ул. Академика Тронька, 1)

Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская, 25-а)

Шевченковский район

Храм Святителя Николая и (ул. Нагорная, 1)

Михайловский Златоверхий монастырь (ул. Трехсвятительская, 8)

Деснянский район

Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)

Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Червоной Калины, 4)

Дарницкий район

Храм святых апостолов Петра и Павла (проспект Николая Бажана, 1)

Храм Почаевской иконы божьей матери (ул. Бориспольская 30-я)

Храм Святого Николая (ул. Харченко, 39)

Днепровский район

Больничный храм Святителя Николая Чудотворца (ул. Черных Запорожцев, 26)

Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

Облонский район

Приход ПЦУ в честь Собора Киевских святых (Иорданское озеро, просп. Степана Бандеры, 29а).

При подготовке материала использовались: информация с сайтов храмов, сайт ПЦУ, публикация "Вечерний Киев".