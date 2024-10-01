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Большая "серая зона": как могут развиваться события в Курской области

Фото: Курская область превратилась в большую "серую зону" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Александр Белоус

ВСУ расширяют зону влияния в Курской области, заставив врага перебросить войска. Российская территория превратилась в "серую зону", где постоянно идут позиционные бои.

Как отмечается в материале, несмотря на то, что в последние дни подтвержденных изменений на мониторинговых картах нет, говорить о стабилизации линии столкновения в Курской области не приходится.

"Она и не может стабилизироваться, потому что там нет такого фронта, как на нашем востоке, где мы ведем позиционные оборонные бои. В Курщине совсем по-другому", - отметил эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В частности, украинские войска постоянно передвигаются, небольшим количеством своих сил заставляют держать большое количество вражеских сил, которые не может задействовать Москва в Украине.

"Поэтому, по большому счету, всю Курскую область по крайней мере до реки Сейм можно считать "серой зоной". Сколько там наших, неизвестно. Там идут маневренные боевые действия, это очень условно сравнимо с партизанской войной. Я думаю, что плюс-минус такая ситуация будет сохраняться, и мы будем расширять зону нашего влияния", - добавил эксперт.

Операция ВСУ в Курской области

ВСУ приступили к операции в Курской области 6 августа и за месяц взяли под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Кроме того, в плен было захвачено около 600 российских военных.

Как свидетельствуют документы, захваченные украинскими спецназовцами на позициях, российское военное командование предусматривало операцию ВСУ в Курской области и в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по ее предотвращению. Но подготовиться не смогло.

 

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