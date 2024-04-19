"Большая семерка" отложила вопрос передачи Украине российских активов до июня

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" одобрили декларацию по итогам встречи на Капри в Италии. Вопрос передачи Украине российских активов по просьбе лидеров стран G7 отложили до июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление.
Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС решительно осудили продолжающуюся агрессивную войну России против Украины.
"Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину, поскольку она защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ", - говорится в заявлении.
Министры выразили решимость укреплять возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критически важной инфраструктуры. "Мы также будем работать с партнерами в этом направлении. В этом контексте мы ценим Инициативу немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD), предложенную Германией", - отмечается в документе.
Министры заявили, что Россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она причиняет, и осудили недавние удары России по энергетической инфраструктуре Украины.
"Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации в преддверии саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования обездвиженных российских суверенных активов для поддержки Украины, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом", - говорится в заявлении.
Отметим, 50-й саммит "Большой семерки" на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня 2024 года в Бриндизи, Апулия, Италия.
Российские активы
ЕС и страны "Большой семерки" (G7) заморозили активы российского центрального банка на сумму около 300 млрд долларов после вторжения Москвы в Украину. ЕС и G7 обсуждают, можно ли и как использовать эти средства, уже больше года.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты совместно с другими странами "Большой семерки" изучают одновременно несколько вариантов передачи Украине замороженных активов РФ.
По мнению Йеллен, одним из наиболее многообещающих предложений является передача странами G7 процентов от доходов замороженных российских активов Украине для использования в качестве залога по кредитам, или облигациям, выпущенным для помощи Украине.