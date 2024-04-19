"Большая семерка" отложила вопрос передачи Украине российских активов до июня

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС решительно осудили продолжающуюся агрессивную войну России против Украины.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину, поскольку она защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Министры выразили решимость укреплять возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критически важной инфраструктуры. "Мы также будем работать с партнерами в этом направлении. В этом контексте мы ценим Инициативу немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD), предложенную Германией", - отмечается в документе.

Министры заявили, что Россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она причиняет, и осудили недавние удары России по энергетической инфраструктуре Украины.

"Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации в преддверии саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования обездвиженных российских суверенных активов для поддержки Украины, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом", - говорится в заявлении.

Отметим, 50-й саммит "Большой семерки" на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня 2024 года в Бриндизи, Апулия, Италия.