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Большой политический кризис? Выборы в Грузии могут закончиться протестами, - аналитик

Фото: аналитик прогнозирует протесты в Грузии после выборов (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Выборы в Грузии могут закончиться неспокойно с акциями протеста. Аналитики прогнозируют политический кризис в Грузии.

"Мне кажется, что после выборов в Грузии будет очень большой политический кризис, потому что будут два результата голосования. В одном победит "Грузинская мечта". А в результатах экзитпол от оппозиционных СМИ будут другие данные. Начнутся демонстрации", - сказал РБК- Украина аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич.

По его мнению, дальше все будет зависеть от того, сколько людей выйдет на улицы и как будет реагировать государство на протесты. Этот момент будет для оппозиции тестом на стойкость. По словам аналитика, власти Грузии научились справляться с протестами.

"Грузинская мечта" знает, как реагировать на эти ситуации. Они не используют такого насилия, как "Национальное движение", но всегда пытаются, чтобы люди сами решили, что демонстрации не имеют шансов привести к целям оппозиции", - сказал Войтасевич.

Он добавил, что людям тяжело участвовать в протестах очень долго. Это было заметно весной, когда грузины протестовали против закона об иностранных агентах. Неделю-две на улицах Грузии было много участников, но потом они вернулись домой.

Как не допустить очередного затухания протеста - это отдельный вызов для оппозиционных сил.

Выборы в Грузии

Напомним, 26 октября в Грузии стартуют парламентские выборы. Фактически на них должны решить, куда будет двигаться страна - в направлении Европы или России.

По соцопросам, грузинская оппозиция существенно опережает правящую пророссийскую партию "Грузинская мечта".

Детальнее о выборах в Грузии и почему они важны - в материале РБК-Украина.

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