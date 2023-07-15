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Большая колонна боевиков "Вагнера" прибыла в Беларусь, - "Гаюн"

Фото: колонна "вагнеровцев", вероятно, прибыла в Беларусь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Большая колонна наемников ЧВК "Вагнера" 15 июля, вероятно, прибыла в Беларусь. По предварительным данным, зафиксировано передвижение не менее 60 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Сегодня утром в Беларуси зафиксирована колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "Л/ДНР". По данным "Гаюна", это колонна ЧВК "Вагнера", которая ночью заехала с территории России.

Колонна прошла по маршруту в направлении Осиповичей. Вероятно, боевики двигаются в палаточный городок.

Мониторинговая группа сообщает, что в колонне зафиксировано минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, "буханки" и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ Беларуси.

Что этому предшествовало

Напомним, после неудачного бунта главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина часть его боевиков должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин.

В течение почти трех недель не было официального подтверждения, что боевики "Вагнера" и их главарь находятся в Беларуси. Однако вчера в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке. Аналитики предполагали, что он мог находиться на территории Беларуси.

Также Минобороны Беларуси вчера опубликовало сюжет, где сообщили, что якобы "вагнеровцы" тренируют территориальную оборону.

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БеларусьЧВК ВагнераЕвгений ПригожинВагнеровцы