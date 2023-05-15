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Великобритания передаст Украине ударные беспилотники дальнего радиуса действия

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины. Это должно произойти сегодня, 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Новый пакет помощи от Британии, который будет объявлен всего через несколько дней после того, как Великобритания объявила о передаче крылатых ракет Storm Shadow, будет включать в себя сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.

По данным местных СМИ, все это оружие "будет доставлено в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".

Кроме того, Сунак обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, какая дополнительная поддержка потребуется Украине в ближайшие месяцы в контексте подготовки ВСУ к периоду интенсивных военных действий.

Ранее CNN сообщило, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал перед контрнаступлением.

Позже Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Ракеты переданы бесплатно.

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