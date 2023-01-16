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Великобритания передаст Украине самый большой пакет военной помощи: что туда войдет

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о том, что его страна передаст украинским военным наиболее значительный на сегодня пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, в новый пакет войдет эскадрон танков "Challenge 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90 и далее их количество будет увеличено.

Кроме этого в список вошли:

  • 100 тыс. артиллерийских снарядов;
  • 100 усовершенствованных ракет;
  • десятки БпЛА;
  • 100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";
  • запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

"Сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины". Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли", - сказал Уолес.

По его словам, Великобритания ожидает очередного наступления российских военных. Поэтому союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы экономически и военно давить на Россию.

При этом решение о таком пакете помощи делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять украинцам основные боевые танки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, чтогенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможности поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украины.

Также ранее мы писали, что Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

4 января французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа передать Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.

Кроме того, США надеются передать Украине боевые машины пехоты Bradley в течение нескольких недель.

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