Великобритания передаст Украине самый большой пакет военной помощи: что туда войдет

По его словам, в новый пакет войдет эскадрон танков "Challenge 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90 и далее их количество будет увеличено.

Кроме этого в список вошли:

100 тыс. артиллерийских снарядов;

100 усовершенствованных ракет;

десятки БпЛА;

100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

"Сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины". Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли", - сказал Уолес.

По его словам, Великобритания ожидает очередного наступления российских военных. Поэтому союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы экономически и военно давить на Россию.

При этом решение о таком пакете помощи делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять украинцам основные боевые танки.