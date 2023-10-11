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"Вегас" начал защиту титула, первый номер драфта сделал ассист: видео всех голов вечера НХЛ

Среда 11 октября 2023 12:28
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"Вегас" начал защиту титула, первый номер драфта сделал ассист: видео всех голов вечера НХЛ Фото: "Золотые рыцари" разобрались с "Сиэтлом" (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорцив

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартовал тремя матчами в ночь на среду. Победы одержали "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Чикаго Блэкхокс" и "Вегас Голден Найтс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Центральный матч вечера прошел в Лас-Вегасе. В гости к действующим чемпионам приехали "Сиэтл Кракен".

Вашингтонцы неплохо смотрелись в дебюте, но пропустили в середине стартового периода с первого же удара в направлении ворот. Это Стивенсон завершил молниеносную атаку "Голден Найтс" после передачи Хаудена фактически на пустые ворота. А вскоре Оди-Маршессо подставил клюшку под опрометчивый вывод шайбы Таневым.

Во втором периоде команды обменялись шайбами. Невадец Барбашев реализовал выход 1 в 0 после передачи Макнабба из собственной половины, а лидер "Сиэтла" Макканн переиграл Хилла с близкого расстояния. Впрочем, в третьей 20-минутке Айкел хладнокровно забросил в пустые ворота.

Во Флориде "Тампа-Бэй" перестреляла гостей из Нэшвилла. Главным героем "Лайтнинг" стал форвард Пойнт с тремя ассистами. А вот в Питтсбурге местные "Пингвинз" сенсационно проиграли команде Иллинойса. "Питтсбург" с шайбами Раста и Кросби уверенно вел в счете, но пропустил 4 гола во второй половине встречи.

Первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард сумел проявить себя в составе "Чикаго". Юный канадец принял участие в первой голевой атаке "Блэкхокс", завершившейся шайбой Донато. В ночь на четверг сыграют еще 6 поединков регулярного чемпионата.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Тампа-Бэй" – "Нэшвилл" – 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)
  • "Питтсбург" – "Чикаго" – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
  • "Вегас" – "Сиэтл" – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НХЛ с Овечкиным во главе.

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