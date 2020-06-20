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Ведучий Холостяк-10 розсекретив пікантний випадок з інтимом на шоу: і таке бувало (відео)

Lite » ТВ-шоу 20.06.2020 - 21:25
Ведучий Холостяк-10 розсекретив пікантний випадок з інтимом на шоу: і таке бувало (відео)
Григорій Решетник (фото: facebook.com/reshetnik.tv)

Ведучий реаліті Холостяк Григорій Решетник розповів про інтим на проекті

Ведучий романтичного реаліті Холостяк Григорій Решетник відповів на делікатне запитання щодо інтиму між учасниками популярного шоу, яке виходить на каналі СТБ.

Український актор і шоумен також прокоментував чутки про те, у головного героя Холостяка-10, пілота і власника льотної школи в Майамі Макса не склалися стосунки з Дашею через те, що у нього у фіналі сталася близькість із Даною.

Решетник в інтерв'ю "Люкс ФМ" в передачі "Слава+" зізнався, що взагалі знімальна група намагається не заважати учасникам реаліті в особистих справах і стосунках, але "що можна - підзнімуть".

Телеведучий зазначив, що інтим на проекті - як і в житті - має бути.

"Під час інтимних моментів ми дослухаємося до головного героя, який просить (не знімати)", - сказав Решетник.

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста Слави Дьоміна про те, як на практиці це може відбуватися при знімальній групі та постійній публічності, ведучий пояснив, що в роботі над шоу беруть участь дорослі люди, і можуть вчасно зрозуміти, коли доречно і недоречно включати камеру і залишити пару наодинці.

"По-перше, проект Холостяк роблять дорослі люди. І цей інтим може виникати вже на якихось фінальних епізодах. Тих моментах, коли всі до цього веде. І ми розуміємо, так або інакше, що зараз парі краще залишитися наодинці, вони цього хочуть, вони про це говорять. І з етичної точки зору ми просто вимикаємо камеру і відпускаємо пару. Все інше ми намагаємося показати", - розповів Решетник.

На репліку про те, що поки вся група буде вимикати та прибирати апаратуру, учасники вже можуть до того часу "перехотіти", ведучій зізнається зі сміхом: "Ну... І таке бувало!"

Відео: Ведучій Холостяк 10 Григорій Решетник розповів про інтим між учасниками

Нещодавно ми писали про те, що "Холостяк 9" з дружиною зачарували мережу пронизливою ніжністю на лавандовому полі.

Нагадаємо також, що раніше Холостяк-9 Микита Добринін та Даша Квіткова дали настанову новому герою романтичного ТБ-шоу.

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Автор: Styler

Теги Новини України Холостяктелешоуновости шоу-бизнеса
Styler
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