Гаряча переможниця Холостяк-9 в прозорих трусиках заговорила про дітей

Дарія Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Дарина Квіткова показала гарячий образ з домашнім вихованцем

Переможниця Холостяк-9, а тепер вже не просто обраниця, а законна дружина Микити Добриніна Дарина Квіткова не приховує від шанувальників практично нічого. Її життя, як на долоні, а в Instagram вона ділиться своїми думками, переживаннями, новинами, радиться з підписниками, мотивує і ділиться своїм досвідом. В профілі у дівчини часто можна зустріти досить відверті знімки, Даша, крім усього іншого, модель, вона вміє естетично роздягатися на камеру і зривати оплески шанувальників після публікації спекотних фото.

Так, дружина екс-холостяка показала водночас чуттєве й миле фото в прозорій білизні, а груди "прикрила" своїм улюбленцем – 4-х місячним кошеням Каспером. Пара взяла малюка на початку карантину. За короткий час котик встиг помітно підрости.

Дарія Квіткова зробила спекотне селфи з домашнім вихованцем(фото: instagram.com/kvittkova)

"Чому ніхто не попереджав, що діти так швидко ростуть? Я не встигаю за цим пухнастим", - поцікавилася Даша, притискаючи до грудей підрослого Каспера. На запитання, чи планує пара зводити справжніх дітей, а не домашных тварин, дівчина відповіла ствердно: "Плануємо, звичайно!"

Скріншот коментарів

Шанувальники робили компліменти одночасно Даші і Касперу, який зачарував всіх абсоютно.

Дуже гарненькі

Красень

Така ніжна

Красуня

Сексуальна дівчина

Чарівність

Крута!

Боже, навіщо вам худнути? Ви прекрасні

Няшечки

Білизна - вогонь

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін і Дарина Квикова у романтичних образах зачарували ніжністю на лавандовому полі.

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Автор: Lite