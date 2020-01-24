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Холостяк-10: Микита Добринін і Даша Квіткова дали настанову новому герою ТВ-шоу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2020 - 15:37
Холостяк-10: Микита Добринін і Даша Квіткова дали настанову новому герою ТВ-шоу (відео)
Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: СТБ)

Добринін і Квіткова підкреслюють, що з любов'ю можливо все

На днях стало відомо ім'я головного героя десятого сезону романтичного реаліті Холостяк на каналі СТБ. Ним став пілот і власник льотної школи в Америці по імені Макс. Герой минулого сезону, теле - і радіоведучий Микита Добринін і його наречена Даша Квіткова, які зараз відпочивають на Балі, записали відеозвернення для нового Холостяка.

«Ми хочемо сказати величезне спасибі всій команді каналу СТБ за те, що в певний момент зіграли важливу роль в нашому житті. Нам говорили, що знайти любов на проекті неможливо, але подивіться на нас (посміхаються). Що б там не говорили, важливо інше – ми знайшли один одного, ми любимо один одного. І ми сподіваємося, що новому Холостяку Максу теж пощастить зустріти свою любов на проекті», – говорить пара.

Відео: instagram.com/stbua

А також вони звернулися до нового Холостяка і побажали йому удачі в пошуках своєї другої половинки: «Ми бажаємо тобі удачі і точно знаємо, що з любов'ю можливо все!».

Холостяк-10: Микита Добринін і Даша Квіткова дали настанову новому герою ТВ-шоу (відео)

Нагадаємо, Микита Добринін і Даша Квіткова повідомили про свої заручини. У листопаді пара, що склалася в 9 сезоні проекту, відзначила річницю своїх відносин. А на Балі, куди Микита з Дашею вирушили відпочивати, чоловік зробив своїй обраниці пропозицію.

Зазначимо, раніше в мережу "злили" інтригуючі подробиці про Холостяка 10 - відео.

Неземний: головним героєм шоу Холостяк 10 став пілот (відео) Шукав особливий момент: Холостяк 9 з обраницею розповіли про заручини на Балі
Новини України ХолостякМикита Добринін
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