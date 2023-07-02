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На вечеринке в США произошла стрельба. Есть погибшие и десятки раненых

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Воскресенье 02 июля 2023 16:58
На вечеринке в США произошла стрельба. Есть погибшие и десятки раненых Фото: на вечеринке в США произошла стрельба (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабная стрельба произошла на вечеринке в городе Балтимор, штат Мэриленд, США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, местная полиция получила звонок о стрельбе в воскресенье, 2 июля, около 00:30 по местному времени. По прибытию на место происшествия выяснилось, что погибли два человека - 18-летняя женщина и 20-летний. Еще 28 человек были госпитализированы, трое из раненых находятся в критическом состоянии.

Как рассказал комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли, пока неизвестно кто устроил стрельбу. Однако на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Случаи массовых стрельб в США

В городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

В торговом центре в пригороде Далласа произошла стрельба. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.

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