На вечеринке в США произошла стрельба. Есть погибшие и десятки раненых
Масштабная стрельба произошла на вечеринке в городе Балтимор, штат Мэриленд, США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным издания, местная полиция получила звонок о стрельбе в воскресенье, 2 июля, около 00:30 по местному времени. По прибытию на место происшествия выяснилось, что погибли два человека - 18-летняя женщина и 20-летний. Еще 28 человек были госпитализированы, трое из раненых находятся в критическом состоянии.
Как рассказал комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли, пока неизвестно кто устроил стрельбу. Однако на месте происшествия работают все соответствующие службы.
Случаи массовых стрельб в США
В городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.
В торговом центре в пригороде Далласа произошла стрельба. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.
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