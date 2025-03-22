Вечерние прайс-кэпы должны двигаться к европейским ценовым тенденциям, - член НКРЭКУ

"Относительно вечернего, то там действительно вечером цены где-то возле этого показателя иногда приближают... И действительно нам надо двигаться в том направлении, которое сейчас есть в Европе. И действительно быть готовыми к тому, что должны быть отрицательные цены на этом рынке", - отметил Слободян.

В то же время по его словам, стоит рассмотреть возможность пересмотра подходов к прайс-кэпам и в другие периоды года.

В частности, Руслан Слободян отметил, что не следует отвергать предложение отменить верхние и нижние прайс-кэпы во время весенне-осеннего периода.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного решения пока не приняли.

Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.