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У Києві ввечері утворилися затори

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 18:12
У Києві ввечері утворилися затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно у центрі міста

У Києві ввечері 28 березня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, рух ускладнено на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Велика Житомирська, Юрія Іллєнка, бульварі Дружби народів, частково на проспекті Перемоги. 

Крім того, затори спостерігаються на вулиці Борщагівська, проспекті Академіка Палладіна, вулиці Данила Щербаковського, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті. 

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Дружби народів", "Голосіївська", "Університет", "Житомирська", "Берестейська".

Пробки утворилися також на мосту Метро та Південному мосту. 

На лівому березі рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, вулиці Тепловозній, вулиці Привокзальній, Харківському шосе. 

Фото: пробки в Киеве (скріншот)

РБК-Україна писало, що у Києві післязавтра у суботу 30 березня із 19:00 до 23:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів у центральній частині міста через відкриття на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні".

Нагадаємо, через ремонт Шулявського шляхопроводу з 17 березня рух транспорту організований прилеглими вулицями. 

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