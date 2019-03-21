У Києві ввечері утворились затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно на правому березі міста

У Києві ввечері 21 березня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Набрежно-Лугова, Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Володимирськый, вулиці Льва Толстого, Саксаганського, В'ячеслава Чорновола, бульварі Дружби Народів.

Крім того, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці Юрія Іллєнка, Великій Окружній дорозі, проспекты Перемоги. вулиці Стеценка.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Житомирська", "Берестейська", "Академмістечко", "Лук'янівська", "Дружби народів", "Університет", "Печерська".

Пробки утворилися також на мосту Метро, Південному мосту та Північному мосту.

На лівому березі рух ускладнено на вулиці Євгена Сверестюка, вулиці Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що на Шулявському шляхопроводі 17 березня, розпочався демонтаж. Рух транспорту організований прилеглими вулицями.

На час ремонту Шулявського шляхопроводу, зокрема, вносяться зміни у шлях курсування маршруток, а також у рух громадського транспорту.