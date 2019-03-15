У Києві ввечері утворились численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві у п'ятницю, 15 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Юрія Іллєнка, бульварі Дружби народів, вулиці Нижній Вал.

Крім того, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, проспекті Академіка Палладіна, вулиці Васильківська, частково на Повітрофлотському проспекті.

Також рух ускладнено на мосту Метро та Північному мосту у напрямку лівого берега.

На лівому березі столиці затори зафіксовані на Харківському шосе, проспекті Соборності, вулиці Здолбунівська, вулиці Євгена Сверестюка.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що у Києві завтра, 16 березня, із 08:00 до 13:00 обмежать рух на Крутому узвозі.

Крім того, завтра закривається рух на Шулявському шляхопроводі на час ремонту. Зокрема, вносяться зміни у шлях курсування автобусних маршрутів загального користування у режимі маршрутного таксі, а також громадського транспорту. Рух буде організовано прилеглими вулицями.