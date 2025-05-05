Вдвое больше оружия за те же деньги: в ЕС озвучили новую формулу поддержки Украины

Он напомнил, что сейчас США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Эти средства, по его словам, можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро - значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", - заявил Кубилюс.

Чиновник отметил, что стоимость произведенного в Украине вооружения примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Это позволит фактически удвоить объем предоставляемого Украине оружия без увеличения расходов.

"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", - написал он.

Кубилюс обратил внимание на новый инструмент - безопасностные кредиты ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. По его мнению, это откроет путь к реализации стратегии "мира через силу".

"Кредиты безопасности - это сила для Украины!", - подчеркнул чиновник.