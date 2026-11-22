Кто может перейти на пенсию за потерю кормильца

Право имеют супруг умершего. Они должны быть людьми с инвалидностью или достигнуть пенсионного возраста. Также закон учитывает условия пребывания на иждивении.

Умерший тоже должен был иметь страховой стаж. Сколько лет требуется, зависит от возраста, в котором умер кормильец.

Если в семье один нетрудоспособный, ему назначают 50% пенсии по возрасту умершего. Если таких людей двое и больше - 100%, и эту сумму делят между ними поровну.

Две пенсии одновременно по общему правилу не выплачиваются. Человек выбирает один вид: собственную или потерю кормильца.

Как оформить и с какого дня будут платить

Подать документы можно через веб-портал ПФУ, "Дію" или сервисный центр Пенсионного фонда.

Дата начала выплат зависит от того, когда человек обратился. Если это произошло в течение 12 месяцев после смерти кормильца, пенсию назначат на следующий день после смерти. Если позже - со дня обращения.

Эти правила прописаны в статьях 36-39 закона №1058-IV от 9 июля 2003 года.

Напомним, что украинцы без страхового стажа могут получить социальную помощь вместо пенсии.

Фактическая выплата не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных - 2595 гривен.