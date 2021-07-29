На ВДНГ у рамках "Великого будівництва" збудують спорткластер площею 22 га, - Тимошенко

Об’єкт планують звести у рамках програм президента "Велике будівництво” та "Здорова Україна".

“Концепцію майбутнього спортивного кластеру розробила компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом з литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом", - зазначив Тимошенко.

Він додав, що особливий акцент при розробці концепції зробили на безбар’єрності.

На території спортивного кластеру розташують бігові й велодоріжки із професійним покриттям, локації для занять TRX, кросфітом, йогою та фітнесом, зони із тренажерами для силових і кардіотренувань, столи для настільного тенісу, басейн із трампліном, баскетбольні й футбольні майданчики, скеледром, бетонний скейт-парк та багато іншого.

За словами заступника голови ОП, молодь особливо зацікавить урбан-парк.

"Простір урбан-парку буде призначений насамперед для активних занять вуличними культурами, проведення батлів і джемів, реалізації спортивних проєктів та медійних заходів. Важливою частиною простору стане і Street Culture Hub, що об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України та відомих атлетів, артистів і різноманітні команди", - сказав Кирило Тимошенко.

За ініціативи президента Володимира Зеленського планують створювати сучасні спортивні об'єкти у кожній області для популяризації спорту серед українців.