На ВДНГ у рамках "Великого будівництва" збудують спорткластер площею 22 га, - Тимошенко

У Києві на ВДНГ планують створити найбільший і найсучасніший спортивний кластер України, який займе площу 22 га. Уже цьогоріч проєкт буде реалізовано на 11 гектарах, а першою відкритою зоною стане урбан-парк, який запрацює вже цього літа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка.
Об’єкт планують звести у рамках програм президента "Велике будівництво” та "Здорова Україна".
“Концепцію майбутнього спортивного кластеру розробила компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом з литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом", - зазначив Тимошенко.
Він додав, що особливий акцент при розробці концепції зробили на безбар’єрності.
На території спортивного кластеру розташують бігові й велодоріжки із професійним покриттям, локації для занять TRX, кросфітом, йогою та фітнесом, зони із тренажерами для силових і кардіотренувань, столи для настільного тенісу, басейн із трампліном, баскетбольні й футбольні майданчики, скеледром, бетонний скейт-парк та багато іншого.
За словами заступника голови ОП, молодь особливо зацікавить урбан-парк.
"Простір урбан-парку буде призначений насамперед для активних занять вуличними культурами, проведення батлів і джемів, реалізації спортивних проєктів та медійних заходів. Важливою частиною простору стане і Street Culture Hub, що об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України та відомих атлетів, артистів і різноманітні команди", - сказав Кирило Тимошенко.
За ініціативи президента Володимира Зеленського планують створювати сучасні спортивні об'єкти у кожній області для популяризації спорту серед українців.
Нагадаємо, Тимошенко раніше розповів, що у планах програми на 2021 рік стоїть продовження розбудови соціальної інфраструктури: школи - 95, садочки - 70, стадіони - 80, басейни – 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.
Крім того, цього року почнеться реалізація окремого проєкту програми президента "Велике будівництво" з будівництва у регіонах 19 льодових арен.