ВДНГ перетворює підземний перехід на арт-об’єкт

Сьогодні, 9 липня, відкрили оновлений підземний перехід через проспект Глушкова до ВДНГ. Тут встановили освітлення, а стіни перетворили на витвори сучасного мистецтва.

Реалізовувати задумку менеджменту ВДНГ взялася студія Paint Hunters: саме вони 14 днів поспіль працювали над візуалізацією проекту. Стіни переходу прикрасили фірмовими плашками, що складаються у павільйони (розробка Banda Agency) «заміксованими» із величезними квітами. Вже 10 днів поспіль художники, освітлювачі, маляри та асфальтувальники реалізовують задумку. А сьогодні оновлений арт-перехід відкрили офіційно.

Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу «Експоцентр України»:

«Ремонт – це лише перший крок. Адже це той самий підземний перехід, який адміністрація Києва планує з’єднати прямим переходом від станції метро «Виставковий Центр» протягом наступних 2 років. Останні півтора тижні команда працює над тим, щоб шлях на ВДНГ був не тільки безпечним, а й красивим. Косметичний ремонт, чистка та розпис стін, чистка стоків, проведення освітлення – було проведено багато робіт. Майстри Paint Hunters використали 750 літрів фарби і працювали 150 годин!».

Перетворення стало можливим завдяки підтримці партнерів ВДНГ: фестивалю Atlas Weekend, бізнес акселератору Omni Campus, школі Midgard, ресторану HayLoft Ukrainian BBQ, освітлення зробили ТОВ «Імекс-мерчендайз».