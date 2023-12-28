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Днем до +9, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Фото: Украину сегодня накроет снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 28 декабря будет практически без снега. Во всех областях днем плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Лишь на востоке и Сумской области возможен небольшой мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. В восточных областях порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +1 +6 градусов, а на западе и юге Украины до +4 +9 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +2 до -3.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, но осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с, порывистый.

Столбики термометров в Киеве покажут ночью около нуля градусов, а днем +2 +4.

Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.

Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.

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