Днем до +9, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Лишь на востоке и Сумской области возможен небольшой мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. В восточных областях порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +1 +6 градусов, а на западе и юге Украины до +4 +9 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +2 до -3.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, но осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с, порывистый.

Столбики термометров в Киеве покажут ночью около нуля градусов, а днем +2 +4.