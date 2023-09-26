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Днем до +28, но осень покажет себя в другом. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 26 сентября, в Украине дождей не ожидается, а воздух днем прогреется до практически "летних" +28 градусов. При этом, осень все же напомнит о себе - туманами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

При этом температура ночью 9-14°, в южной части 13-18°; днем 23-28°, в Прикарпатье 17-22°.

Кроме того, осадков не ожидается, хотя без туч не обойдется.

Погода в Украине 26 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине похолодает?

Заметное понижение температуры в Украине на осенний манер ожидается уже с 1 октября. При этом, как рассказывала синоптик Наталка Диденко, дожди чуть задержатся из-за антициклона. Осадки придут в Украину на несколько дней позже - с 3 октября.

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