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Ударят по производству дронов. Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против Ирана

Фото: Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Ирана. Они направлены на производство иранских дронов, которые активно поставляют России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Как отмечают в ведомстве, санкции были введены в связи с поддержкой Ираном агрессии России против Украины и поставками иранских беспилотников для оккупантов. 

Согласно ограничениям, теперь Швейцария запрещает продажу, поставку, экспорт и транзит компонентов, которые используют для изготовления и производства беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, предусмотрены целевые финансовые и туристические санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с поддержкой иранской программы БПЛА. 

Также Швейцария вносит в санкционные списки физические и юридические лица, которые помогают осуществлять поставку дронов из Ирана в Россию. 

Санкции ЕС против Ирана

Напомним, 20 июля Евросоюз объявил о новых санкциях против Ирана. Они предусматривали запрет на экспорт ряда компонентов, которые могут использоваться для производства дронов. 

В то же время в санкционные списки были внесены шестеро иранцев.

 

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Российская ФедерацияШвейцарияИранЕвросоюзВойна России против Украины