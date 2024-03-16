Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА

По состоянию на утро 16 марта в больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате атаки. Из них девять человек - в тяжелом состоянии.

Сегодня в Одесской области объявили траур по погибшим из-за удара российских оккупантов.

"Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - отметил Кипер.

Удар по Одессе

Вчера, 15 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Когда на место обстрела прибыли спасатели и медики, россияне повторно ударили по городу.

Как известно, оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М".

Из-за вражеских обстрелов в городе было разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод, автомобили "скорой" и ГСЧС.

По данным местных властей, в результате атаки пострадали 75 человек, 20 человек погибли. Среди жертв - спасатель, медик и полицейский.

Подробнее о циничном ударе россиян по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.