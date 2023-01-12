Учителя из Славянска приговорили к восьми годам за наведение ракет на местные школы

В Славянске учитель сдавал русским позиции ВСУ и приводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.
Учитель физики из Малиновской школы, находясь в Славянске, сообщал врагу места дислокации подразделений ВСУ в течение весны и лета. Всю информацию он передавал через бот в Telegram террористам "ДНР".
В частности, он сообщал врагу адреса учебных заведений, где он считал, что там находятся подразделения ВСУ.
В ходе судебного разбирательства учитель искренне покаялся и полностью признал себя виновным в совершении уголовного преступления. Славянский горрайонный суд вынес приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с изоляцией осужденного и помещением его в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа.
Напомним, что правоохранители обезвредили агентурную сеть РФ в Славянске (Донецкая область). Два коллаборанта помогали оккупантам наводить ракеты на местные школы.
До этого стражи порядка в Славянске (Донецкая область) задержали мужчину, который сдавал оккупантам данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины.
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