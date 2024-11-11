ua en ru
Пн, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Учительскую тысячу получат не все. В МОН рассказали, кто останется без доплат

Украина, Понедельник 11 ноября 2024 17:39
UA EN RU
Учительскую тысячу получат не все. В МОН рассказали, кто останется без доплат Фото: Украинские учителя получат прибавку (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

С января 2025 года украинские учителя будут получать ежемесячную прибавку к заработной плате. Однако не все педагоги смогут получить деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра образования и науки Украины Оксена Лисового в эфире телемарафона.

С 1 января 2025 года украинских учителей ожидает прибавка к основной заработной плате. В частности, в размере 1000 гривен, а в сентябре ее размер удвоится. Эта норма будет действовать до конца военного положения.

"Это доплата, которая устанавливается с 1 января 2025 года для всех учителей общего среднего образования. Независимо от стажа, независимо от того, из города он (учитель) или села. Это ежемесячная доплата к заработной плате учителя", - отметил Лисовой.

Вместе с тем ежемесячную доплату получат не все педагоги. Решение правительства не распространится на воспитателей детских садов, преподавателей профессионально-технических учреждений и колледжей.

По словам Лисового, МОН уже работает над тем, чтобы прибавку получали все категории педагогов. Однако финансирование этих расходов министерство по большей части возлагает на органы местного самоуправления.

"Заработные платы для категорий: педагогов дошкольного образования, педагогов внешкольного образования, учреждений профессионально-технического образования и колледжей в большинстве своем органы местного самоуправления выплачивают. Нам просто нужно разработать определенные механизмы, которые позволят тем общинам, которые имеют возможности платить больше, действительно платить больше", - добавил Лисовой.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин анонсировал новую выплату для учителей. Так, с января 2025 года учителя будут получать дополнительно 1000 гривен, а с сентября - 2000 гривен.

Ранее мы писали, Запорожская область первой в Украине ввела премии для учителей, работающих в автономном режиме. Педагоги получат доплаты 25% к основной зарплате. В частности, сумма будет варьироваться в зависимости от нагрузки и стажа работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Учитель
NEWS
Опасный период. Зачем РФ имитировала пуски с Ту-95МС и когда возможен обстрел
Опасный период. Зачем РФ имитировала пуски с Ту-95МС и когда возможен обстрел
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города