Учительница украинского языка из Днепра стала звездой ТикТока

Учительница украинского языка Светлана Чернышева набрала почти 95 000 подписчиков в ТикТок. Она работает в одном из лицеев города Днепр, где и снимает свои видео.

Снимать короткие видео Светлану вдохновили ее ученики в прошлом году. Однако учительница начала публиковать записи своих уроков украинского языка еще в 2017 году.

"Одно-два видео в месяц выкладывала, а потом, когда начался ковид и мы начали проводить уроки онлайн, то я тогда работать с Ютубом уже начала систематически", - поделилась женщина.

Светлана преподает уже более 30 лет. Однако это не мешает ей находить общий язык со своими учениками. А ученики Светланы, в свою очередь, гордятся ее достижениями. Иногда они даже помогают ей в съемке видео: рассказывают о новых трендах и "подбрасывают" идеи для роликов. Кроме того, по словам учеников, после просмотра видео учительницы, их оценки значительно улучшаются.

"Я начал смотреть ее тик-ток аккаунт и ее видео. И оценки у меня стали лучше. В тик-токе очень краткая информация. Это как конспект, можно сказать", - сказал ученик Светланы.

В ТикТок Светлана рассказывает о правилах украинского языка и преподает скороговорки. Ее видео смотрят не только в Украине, но и за границей. Учительница планирует развивать и другие соцсети, после того как наберет 100 000 подписчиков в ТикТок.