Педагогов учили спасать жизнь: в школах прошли тренинги по остановке кровотечений (фото)

В учебных заведениях педагоги прошли бесплатные тренинги по остановке критических кровотечений от "СИЧ-Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Цель инициативы - дать практические знания, которые помогут действовать в случае ранения или чрезвычайной ситуации до приезда медиков. В будущем проект планируется расширить на другие регионы.

На занятиях педагоги учились оценивать опасность и правильно оказывать первую помощь. Для практики использовали украинские турникеты SICH, которые подходят даже для конечностей малого диаметра - от 5 см до 40 см.

"Такие знания помогают лучше понимать теорию, чтобы отработать ее на практике. Это может спасти жизнь в случае критической ситуации - реальными угрозами, с которыми Украина сталкивается каждый день", - отмечают в компании "СИЧ-Украина", которая инициировала проект.

Обучение проводил инструктор с боевым опытом Олег Лелякин. Участников ознакомили с правилами безопасности при оказании помощи, принципами работы кровеносной системы и навыками остановки критических кровотечений - прямое давление, наложение турникета, тампонада и бандажирование.

"С первых минут тренер создал атмосферу доверия и поддержки. С улыбкой, терпением и юмором он объяснял, как поступать в критических ситуациях. Теперь каждый из нас точно знает, что сможет спасти жизнь", - поделились педагоги школы Family and Friends.

Фото: "СИЧ-Украина" проводит тренинги для педагогов (пресс-служба)

В Orange School также показали моменты с тренинга и добавили: "Безопасность детей - это наша ежедневная ответственность, поэтому при необходимости мы должны действовать быстро, уверенно и правильно".

За последние две недели обучение прошли более 100 педагогов из шести школ Киева и области. Участники также получили турникеты "Заботы" от организатора тренингов для школьных аптечек.

Фото: за 2 недели обучение прошли более 100 педагогов из школ Киева (пресс-служба)

Крупнейший украинский производитель кровоостанавливающих жгутов SICH регулярно проводит специализированные тренинги по остановке критического кровотечения для медиаспециалистов, общественных организаций и планирует продолжать обучение в учебных заведениях.