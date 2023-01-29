Учителя-коллаборанты начали проверять телефоны детей в Луганской области: что ищут

"В школах Старобельского района учителя-коллаборанты начали проверять гаджеты детей для выявления проукраинской позиции. Смартфоны осматривают раз в неделю во всех классах - от младшего до старшего звена", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в одном из учебных заведений проверкой занимается лично директор.

"Он просматривает все мессенджеры, соцсети, историю браузера, YouTube и TikTok", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Потому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

Также мы писали, что российские оккупанты изымают из библиотек Луганской области художественные и исторические издания, связанные с Украиной.

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