RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Учителя-коллаборанты начали проверять телефоны детей в Луганской области: что ищут

Фото: учителя-коллаборанта начали проверять телефоны детей в Луганской области (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

В школах Старобельского района Луганской области учителя-коллаборанта взялись за проверку телефонов детей. Целью таких "проверок" является выявление проукраинской позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"В школах Старобельского района учителя-коллаборанты начали проверять гаджеты детей для выявления проукраинской позиции. Смартфоны осматривают раз в неделю во всех классах - от младшего до старшего звена", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в одном из учебных заведений проверкой занимается лично директор.

"Он просматривает все мессенджеры, соцсети, историю браузера, YouTube и TikTok", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Потому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

Также мы писали, что российские оккупанты изымают из библиотек Луганской области художественные и исторические издания, связанные с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскшколаЛуганская ОГА