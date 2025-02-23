"Учимся друг у друга". Усик потренировался с Роналду

Украинец опубликовал фото вместе с главной звездой аравийского клуба - португальцем Криштану Роналду на местном стадионе и оставил сообщение на своей странице в социальной сети.

"Теплые разговоры с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Уважение Криштиану за его преданность и образ мышления. До встречи, друг!" - написал Усик.

(фото: instagram.com/usykaa)

Ранее, накануне боя Джозеф Паркер - Мартин Баколе Усик посетил календарный матч "Аль-Насра" в местной лиге с "Аль-Иттифаком". Перед игрой украинец выразил поддержку Роналду и его команде. А во время перерыва в матче боксер вышел на поле стадиона в футболке "Аль-Насра" и повторил легендарное празднование Роналду забитых голов.

К сожалению, "Аль-Наср" уступил в матче со счетом - 2:3. А звездный португалец не отметился ни одним результативным действием.

Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за столичный "Аль-Наср" с начала 2023 года. За это время провел за команду во всех турнирах 92 матча, в которых забил 82 гола и отдал 19 передач.

Усик с июля 2023-го имеет контракт с командой УПЛ - "Полесье" (Житомир). Он официально числится в коллективе нападающим. Провел в ее составе одну игру: в начале 2022 года вышел на замену в матче против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. На 77-й минуте встречи Усик заменил нападающего Филиппа Будковского.

(фото: instagram.com/usykaa)