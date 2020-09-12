ОБСЄ зафіксувала п'ять порушень перемир'я біля Ясинуватої

Фото: спостерігачі ОБСЄ на Донбасі (osce.usmission.gov)

У Донецькій області СММ зафіксувала п'ять порушень режиму припинення вогню 10 вересня. Всього спостерігачі бачили два вибухи і три черги з великокаліберного кулемета в південно-західному напрямку від Ясинуватої.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

У той же час, в Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Останній раз ОБСЄ фіксувала порушення режиму припинення вогню в Луганській області 7 вересня.

Крім того, після домовленості щодо перемир'я, досягнутої на зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня, СММ зафіксувала в цілому 1006 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Серед них 176 вибухів, два снаряди в польоті, 13 освітлювальні ракети і 815 черг і пострілів.

Нагадаємо, 11 вересня, на Донбасі не порушувався режим припинення вогню.

У ВЗГ раніше повідомляли, що за 10 вересня на Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші", обстрілявши позиції у Шумов і Золотого.