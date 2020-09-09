Вчора на Донбасі зберігалася "тиша"

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

За минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень перемир'я не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Про це повідомили в штабі ООС.

Водночас, вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу українських позицій двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2.

"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний", - повідомили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 9 вересня, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі 27 липня зафіксувала понад 1 тисячу порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 6 вересня, на Донбасі на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого постраждали два українських бійця. Вони обидва померли в лікарні.