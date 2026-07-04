Ученые нашли скрытую ДНК в рукописях 1300-летней давности: как это возможно

Обычные цитологические щеточки спасают хрупкие рукописи

Главной проблемой развития генетического анализа древних документов всегда был страх архивариусов и историков относительно целостности культурного наследия.

Традиционные методы сбора ДНК требовали отрезать или соскребать небольшие фрагменты материала, а это навсегда портило уникальные артефакты.

Новый подход полностью решает эту проблему благодаря простой, но эффективной технологии:

Для сбора ДНК учёные используют сухие цитологические щеточки (аналогичны тем, что применяются в медицине для мазков).

Исследователи осторожно и деликатно производят инструментом поверхностью страниц.

Щеточка эффективно собирает остатки клеточного материала, которые накапливались на коже животных при производстве пергамента, не нарушая целостность и структуру деликатного артефакта.

В ходе испытаний ученые протестировали метод на 91 рукописи из библиотеки Университета Дьюка. Исследованные документы были созданы в период от конца VIII века до начала XX века в разных уголках мира - от Англии до Эфиопии. Во всех случаях пергаменты остались невредимыми.

Ученый применяет новый метод неразрушающего отбора образцов для проведения генетического анализа пергаментных рукописей (фото: Нэш Данн, Университет штата Северная Каролина)

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Новое окно в истории: о чем расскажет генетический код?

После снятия биоматериала со щеток ученые используют передовые технологии секвенирования нового поколения, обычно применяемые в криминалистике. Они позволяют выделить, восстановить и многократно усилить полученные генетические последовательности.

Поскольку пергамент на протяжении тысячелетий изготовляли из кож домашних животных (овец, коз, телят), скрытая в них ДНК является огромным и ранее недоступным архивом эмпирических данных.

Благодаря анализу этих генов историки смогут:

Точно устанавливать время и географический регион, где была изготовлена конкретная рукопись;

Отслеживать древние торговые маршруты, по которым перемещались материалы для письма;

Исследовать эволюцию домашних пород животных, развитие сельскохозяйственных практик, а также историю распространения болезней среди домашних животных.

Авторы исследования надеются на то, что безопасность их метода поможет завоевать доверие великих музеев и архивов по всему миру.

Ученые считают, что это позволит превратить тысячи закрытых исторических хранилищ в полноценные генетические лаборатории, объединив усилия биологов, археологов и медиевистов.