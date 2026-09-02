RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Ученые заглянули в центр Земли: там может быть водород на 45 океанов

08:11 02.09.2026 Ср
2 мин
Вода была на планете с момента ее рождения?
aimg Ольга Завада
Ученые объяснили, почему ядро Земли аномально легкое (фото: Unsplash)

В железном ядре Земли может быть скрыто колоссальное количество водорода, выяснили ученые. Этого запаса потенциально хватило бы на образование десятков океанов, если бы водород вступил в реакцию с кислородом.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Как учёные воспроизвели условия внутри Земли?

Поскольку прямой отбор проб из ядра планеты невозможен, ученые долгое время ориентировались на сейсмические волны.

Еще в 1960-х годах стало понятно, что плотность ядра ниже плотности чистого железа и никеля, а значит, там присутствуют более легкие элементы.

Чтобы измерить содержание наименьшего элемента - водорода - команда профессора Доньяна Хуана использовала передовые технологии. Были задействованы

Экстремальное давление и температура: образцы железа и богатого водородом силикатного стекла зажали между бриллиантовыми наковальнями и разогрели лазерами до 4800 °C под давлением в 111 гигапаскалов (это соответствует границе между мантией и ядром - объяснение ученых, ред.).

Атомарная томография: после охлаждения образцов ученые снимали атомы по одному, создав трехмерную карту наноуровня.

Мольное соотношение: анализ показал пропорцию кремния и водорода примерно 1:1. Зная устоявшийся уровень кремния в ядре, ученые высчитали массовую долю водорода - от 0,07 до 0,36 процента.

Еще больше интересного: Физики приблизились к разгадке путешествий во времени: помог сюжет "Интерстеллара"

Что это значит для истории происхождения Земли?

Сопоставив полученные данные с общей массой ядра, исследователи пришли к выводу, что в центре нашей планеты связан водород, эквивалентный 9-45 земным океанам.

Это открытие существенно корректирует теории формирования планеты, а именно:

Первичность воды: если водород опустился в ядро на ранних этапах формирования Земли, этот элемент присутствовал в ее составе с самого начала.

Просмотр "кометной" гипотезы: это уменьшает вероятность того, что основную массу воды на Землю позже занесли ледяные кометы, ведь "кометный" водород остался бы в верхних слоях мантии и земной коры.

В то же время ученые отмечают: эти выводы пока математической оценкой, ведь результаты экспериментов с миллиметровыми образцами экстраполируют на ядро Земли в ширину более 3500 километров.

Для окончательного подтверждения потребуются дальнейшие обстоятельные исследования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые