Ученые назвали идеальное "окошко" для сна, чтобы избежать преждевременной смерти

Что показало исследование о сне?

Эксперты из Университета Земмельвейса в Венгрии проанализировали почти 80 предыдущих исследований сна, которые охватывали более двух миллионов человек. Они обнаружили, что сон более девяти часов в сутки связан с "на 34% более высоким риском смертности". В то же время, сон менее семи часов в сутки повышал риск смертности на 14%.

Это двухчасовое "окошко" для качественного сна соответствует рекомендациям Национальной службы здравоохранения (NHS) для здоровых взрослых, хотя они отмечают, что точное количество необходимого сна зависит от личных обстоятельств, таких как возраст и другие факторы здоровья.

Исследователи объяснили, что более долгий сон может быть связан со смертью, поскольку длительные периоды сна могут быть признаком скрытых проблем со здоровьем. Например, недиагностированное заболевание сердца может вызвать постоянную усталость, если его не лечить.

Было установлено, что женщины, которые спали более девяти часов, имели еще более высокий риск смертности 41% - по сравнению с теми, кто спал нормальное количество часов. Исследователи подчеркнули, что сон от семи до восьми часов является оптимальным диапазоном для поддержания здоровья.

Однако, сравнивая исследования длинного и короткого сна, ученые обнаружили определенную изменчивость у тех, кто был сосредоточен на длинном сне. Это свидетельствует о том, что влияние длительного сна на риск смертности является более противоречивым по величине и, возможно, направлением в различных исследованиях.

В дальнейшем эксперты рекомендовали будущим исследованиям изучить связь между продолжительностью сна и конкретными причинами смерти. Это может помочь "лучше понять, как даже незначительные отклонения от оптимальной продолжительности сна влияют на результаты здоровья".

Важность качественного сна и признаки расстройств

Качественный сон каждую ночь является жизненно важным для поддержания многих функций организма, от психического здоровья до уровня физической энергии и поддержания мозга в отличном состоянии.

Некоторые люди могут быть от природы чувствительными ко сну или иметь трудности с засыпанием или периодическим пробуждением. Однако, если это становится постоянным, это может свидетельствовать о расстройстве сна, скрывающемся за вашими симптомами.

Симптомы расстройства сна: