ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Неподалік Стамбула горить корабель, є поранені

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 16:29
Неподалік Стамбула горить корабель, є поранені
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

В результаті пожежі поранення отримали 8 людей

В результаті пожежі на кораблі суднобудівного підприємства в Тузлі, що належить до Стамбульського регіону, постраждали 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Як повідомляється, пожежа сталася на судні під гонконгським прапором, яке перебувало на суднобудівному заводі в Тузлі.

Згідно із інформацією керівництва регіону, в результаті пожежі поранення отримали 8 людей.

Наразі пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль.

Неподалік Стамбула горить корабель, є поранені

Фото: місце події (sabah.com.tr)

Нагадаємо, 1 січня біля берегів Криму сталися вибухи і пожежа на двох танкерах Maestro і Candy, які йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський Темрюк, на його борту перебували 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 чоловік - також громадяни Туреччини та Індії.

РБК-Україна писало, що при пожежі на кораблях в Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

У Туреччині через туман зіткнулися близько 30 автомобілів Представниця ООН прибула до Туреччини для розслідування вбивства Хашкаджі
Новини України пожежаТурцияСтамбулкорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся