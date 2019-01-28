Неподалік Стамбула горить корабель, є поранені

Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

В результаті пожежі поранення отримали 8 людей

В результаті пожежі на кораблі суднобудівного підприємства в Тузлі, що належить до Стамбульського регіону, постраждали 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Як повідомляється, пожежа сталася на судні під гонконгським прапором, яке перебувало на суднобудівному заводі в Тузлі.

Згідно із інформацією керівництва регіону, в результаті пожежі поранення отримали 8 людей.

Наразі пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль.

Фото: місце події (sabah.com.tr)

Нагадаємо, 1 січня біля берегів Криму сталися вибухи і пожежа на двох танкерах Maestro і Candy, які йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський Темрюк, на його борту перебували 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 чоловік - також громадяни Туреччини та Індії.

РБК-Україна писало, що при пожежі на кораблях в Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.