Біля Новотошківського знайшли російську міну масового ураження

Поблизу Новотошківського на Донбасі знайшли міну масового ураження НВУ-П "Охота", яку виготовляють лише в Росії. Цей вибуховий пристрій заборонений Оттавською конвенцією 1997 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними служби, встановлений проросійськими бойовиками поблизу лінії розмежування вибуховий пристрій становив потенційну загрозу для місцевих жителів.

"НВУ-П "Охота" є комплектом із п’яти протипіхотних мін, які приводяться в дію під час реєстрації руху людини через установлені на місцевості сейсмічні датчики. Радіус ураження від центра встановлення блока управління становить 30 метрів", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що сам підривний пристрій вилучили слідчі, щоб долучити як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни. Міни, які входили до вибухового пристрою, знищили сапери зі складу Об'єднаних сил.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до встановлення вибухового пристрою поблизу населеного пункту.

Нагадаємо, раніше бойовики обстріляли селище Новолуганське протипіхотними мінами ПОМ-2, які виготовляються в РФ та заборонені Оттавською конвенцією.