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Поблизу Нікополя окупанти завдали ракетного удару

Фото: Біля Нікополя окупанти завдали ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська у вівторок, 29 березня, завдали ракетного удару по об'єкту поблизу міста Нікополь Дніпропетровської області. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Відбулася ракетна атака об'єкта біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації про загрозу місту поки що немає. Залишайтеся в укритті до закінчення сигналу повітряної тривоги", - зазначив Євтушенко.

Нагадаємо, у Запорізькій області тероборона змогла знову завдати удару по окупантах. Українські бійці знищили кілька одиниць техніки, один безпілотник і систему "Град".

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