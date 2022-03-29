У Запорізькій області тероборона завдала окупантам чергових втрат і знищила "Град"
У Запорізькій області бійці територіальної оборони продовжують завдавати російським окупантам втрати в живій силі та військовій техніці. Захисники краю ліквідували ворожих солдатів, знищили кілька одиниць транспорту, один безпілотник і РСЗВ "Град".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Запорізької обласної військової адміністрації Івана Ареф'єва.
Зазначається, що Сили оборони Запоріжжя і Запорізького краю своїми діями стримують розвиток наступу противника, систематично завдаючи окупаційним військам рф втрат та продовжуючи знищувати ворожу техніку.
На деяких ділянках тероборона переходить до контратак.
Так, увечері в понеділок підрозділами Сил оборони Запорізького краю були знищені 6 окупантів, 12 - поранені, знищені 3 автомобілі, 1 реактивна система залпового вогню "Град" і один БПЛА "Орлан 10, розповів полковник ЗСУ Ареф'єв.
Крім того, днями бійці ТРО розбили кілька одиниць російської військової техніки: у звільненому селі Малинівка українські захисники знищили ворожий БТР-82, під Гуляйполем - підірвали бойову машину окупантів.
"У селах Пологівського району - Константинівка, Чумацьке, Федорівка, Решетилівське - з 03 березня 2022 року знаходяться окупанти. Вони розграбували магазини, місцевих з території не випускають.
На тимчасово окупованих територіях Запорізького краю російськими військовими відбуваються вибіркові затримання мирних жителів, після чого деякі з них зникають. Серед зниклих громадян: журналісти, голови громад, чиновники тощо. Таким чином російська армія використовує на окупованій території ті ж терористичні методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 28 березня бійці ЗСУ в Херсонській області відбили атаку ворога і захопили два трофейних танки.
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