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У Запорізькій області тероборона завдала окупантам чергових втрат і знищила "Град"

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Запорізька область, Вівторок 29 березня 2022 07:52
У Запорізькій області тероборона завдала окупантам чергових втрат і знищила "Град" Фото: РСЗВ "Град" (vitalykuzmin.net)
Автор: Володимир Костирін

У Запорізькій області бійці територіальної оборони продовжують завдавати російським окупантам втрати в живій силі та військовій техніці. Захисники краю ліквідували ворожих солдатів, знищили кілька одиниць транспорту, один безпілотник і РСЗВ "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Запорізької обласної військової адміністрації Івана Ареф'єва.

Зазначається, що Сили оборони Запоріжжя і Запорізького краю своїми діями стримують розвиток наступу противника, систематично завдаючи окупаційним військам рф втрат та продовжуючи знищувати ворожу техніку.

На деяких ділянках тероборона переходить до контратак.

Так, увечері в понеділок підрозділами Сил оборони Запорізького краю були знищені 6 окупантів, 12 - поранені, знищені 3 автомобілі, 1 реактивна система залпового вогню "Град" і один БПЛА "Орлан 10, розповів полковник ЗСУ Ареф'єв.

Крім того, днями бійці ТРО розбили кілька одиниць російської військової техніки: у звільненому селі Малинівка українські захисники знищили ворожий БТР-82, під Гуляйполем - підірвали бойову машину окупантів.

"У селах Пологівського району - Константинівка, Чумацьке, Федорівка, Решетилівське - з 03 березня 2022 року знаходяться окупанти. Вони розграбували магазини, місцевих з території не випускають.

На тимчасово окупованих територіях Запорізького краю російськими військовими відбуваються вибіркові затримання мирних жителів, після чого деякі з них зникають. Серед зниклих громадян: журналісти, голови громад, чиновники тощо. Таким чином російська армія використовує на окупованій території ті ж терористичні методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 28 березня бійці ЗСУ в Херсонській області відбили атаку ворога і захопили два трофейних танки.

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