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Поблизу Херсона прогриміли потужні вибухи

Ілюстративне фото: поблизу Херсона прогриміли потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 6 вересня, поблизу тимчасово окупованого Херсона прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Поблизу Херсона чутні звуки потужних вибухів": - йдеться в повідомленнях.

При цьому в місцевих Telegram-пабліках повідомляють, що за містом був зафіксований "приліт". Видніються чорні клуби диму.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові перейшли в контрнаступ на "множинних напрямках", а не тільки на Херсон. Деталі він відмовився розголошувати.

Відзначимо, докладніше про ситуацію на південному напрямку - в матеріалі "Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу".

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ХерсонВибухВійна Росії проти України