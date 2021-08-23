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Поблизу Афін спалахнули нові пожежі: мешканців двох сіл евакуювали

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Афіни, Понеділок 23 серпня 2021 16:33
Поблизу Афін спалахнули нові пожежі: мешканців двох сіл евакуювали Фото: Поблизу Афін спалахнули нові пожежі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 серпня на захід від Афін спалахнули дві нові лісові пожежі. Місцевих жителів почали евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shepp News.

Відомо, що вогонь виник у селах Вілія та Профіті-Іліас, що знаходяться приблизно в 50 км від столиці Греції. Місцева влада наказала евакуювати звідти людей через те, що вогонь швидко поширюється внаслідок вітру.

Зазначено, що деякі місцеві жителі поливали зі шлангів свої будівлі, аби врятувати їх від вогню.

Крім цього вказано, що правоохоронці вже перекрили рух на довколишньому шосе Елефсіна-Тівон поблизу Вілії.

Пожежники повідомляють, що для ліквідації вогню було залучено 85 рятувальників, 13 гелікоптерів та 8 літаків.

Про причини загоряння наразі не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно поліція заарештувала двох підозрюваних в організації підпалів у лісах поблизу Афін.

Додамо, прем'єр Греції назвав пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття.

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