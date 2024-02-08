Убийство заместителя мэра Никополя: нападавших ищут, что известно на этот момент

Сегодня в Никополе (Днепропетровская область) расстреляли автомобиль заместителя городского головы, мужчина погиб на городе. Полиция уже возбудила дело по статье "умышленное убийство".
Что известно об убийстве заместителя мэра Никополя на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались данные из собственных источников РБК-Украина, публикации ГУНП в Днепропетровской области, Офиса генпрокурора и общественной организации "Прихист".
(Обновлено 12:26). По данным наших источников в правоохранительных органах, одна из основных версий убийства заммэра Никополя Виталия Журавлева - конфликт с местной группировкой, продолжающийся с 2017 года.
Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Виталии Журавлеве.
Первыми о расстреле автомобиля чиновника сообщила общественная организация "Прихист", а их сообщения распространили ряд местных СМИ.
"8 февраля около 8:30 (в полиции называют время около 09:00 - ред.) в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Виталия Журавлева. В результате попадания в машину произошло возгорание. Вокруг транспортного средства лежит много отстрелянных гильз", - говорилось в сообщении.
Фото: с места расстрела автомобиля, где погиб заместитель мэра Никополя (gp.gov.ua/ru)
Впоследствии появилось официальное сообщение от правоохранителей. Так, в Офисе генерального прокурора подтвердили информацию и рассказали, что инцидент произошел сегодня на одной из улиц Никополя.
"Неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы", - проинформировали в ОГП.
Правоохранители добавили, что в результате обстрела 59-летний мужчина погиб на месте. После тушения пожара в салоне автомобиля было обнаружено тело погибшего.
В настоящее время Днепропетровской областной прокуратурой уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Кто именно причастен к нападению, пока не известно. По словам прокуроров, продолжаются неотложные следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.
Но в Нацполиции Днепропетровской сообщили, что им удалось установить приметы нападающего. В настоящее время идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.
На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона. Для задержания вооруженного нападающего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры.
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