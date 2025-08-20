Убийство подростка на фуникулере в Киеве: в деле перешли к стадии допросов

По его словам, на судебном заседании 20 августа прошли стадию исследования вещественных доказательств и допросили эксперта, который проводил медицинскую экспертизу.

"Мы его допросили для установления дополнительных обстоятельств в этом производстве и также будем решать вопрос на следующем заседании о целесообразности назначения дополнительных комплексной судебно-медицинской экспертизы с другими экспертизами", - сказал генпрокурор.

Кроме этого, по словам Кравченко, уже дошло до до допросов обвиняемого, сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова.

"И также мы перешли уже на стадию допроса обвиняемого. Сегодня была возможность несколько вопросов задать обвиняемому. Следующее заседание состоится завтра", - рассказал генпрокурор.

Также Кравченко подтвердил, что после целой серии судебных заседаний, которые либо не состоялись, либо были сорваны, дело идет к завершению. Косову грозит пожизненное заключение.