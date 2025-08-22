Убийство Фарион: подозреваемый "признался" в преступлении, но заявляет о давлении

По данным издания, обвиняемый во время заседания требовал сделать рассмотрение закрытым, если будут исследоваться телефонные разговоры его родителей. Но прокурор заявил, что речь идет о разговорах Зинченко с другими лицами, прежде всего с сокамерниками.

В частности, в суде зачитали текст диалога Зинченко с сокамерником, который они вели на русском языке. На вопрос, почему Зинченко убил Фарион, и сделал он это "за деньги или из-за патриотизма", тот заявил, что убийство произошло "на почве личной неприязни" и добавил, что его разозлили заявления языковеда в адрес русскоязычных украинцев.

Сам Зинченко после зачитывания стенограммы сказал, что эта запись не может считаться доказательством по делу, поскольку заявление было сделано под давлением.

"Я говорил это под давлением, чтобы от меня отцепились. Это не является правдой", - заявил он судьям.

Защита Зинченко со своей стороны добавила, что требует установления личностей тех, кто находился в камере вместе с подсудимым. Следующее заседание суда пройдет 2 сентября, на нем будут допрашивать непосредственно обвиняемого.