ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Убивать не собирался и планировал 2 дня. СМИ назвали мотивы нападавшего на Фицо

Словакия, Четверг 23 мая 2024 21:14
UA EN RU
Убивать не собирался и планировал 2 дня. СМИ назвали мотивы нападавшего на Фицо Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Словацкий писатель Юрай Цинтула, 15 мая стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо, рассказал на суде о мотивах своего поступка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Pravda.

Как говорится в судебном постановлении об аресте Цинтулы, с которым ознакомилось издание Pravda, он начал готовиться к покушению на Фицо еще 13 мая. На судебном заседании Цинтула объяснил свой поступок тем, что он был не согласен с политикой словацкого премьера, в частности, из-за преследования работников культуры и СМИ.

Среди мотивов Цинтулы, как рассказывает Pravda, также был якобы отказ Братиславы помогать Украине в войне с РФ. На суде Цинтула также назвал нынешнее правительство Словакии "Иудой в отношении ЕС".

Поэтому, как говорится в судебном постановлении, Цинтула решил "нанести вред здоровью" Фицо, чтобы он не мог выполнять полномочия премьера, но не убивать его.

"Приблизительно в понедельник, 13 мая, он решил отомстить этому правительству за такую политику, нанеся вред здоровью премьер-министра, намереваясь сделать это с помощью огнестрельного оружия, которым он законно владеет с 1992 года", - цитирует Pravda содержание судебного постановления.

Для покушения на Фицо нападавший использовал 9-миллиметровый пистолет CZ 75 чешского производства.

Покушение на Фицо

Напомним, 15 мая, после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова на премьера Словакии совершили покушение. Писатель Цинтула выстрелил в Фицо несколько раз, когда тот подошел к толпе под зданием, где проходило заседание.

Фицо получил серьезные ранения и находится в больнице. Как сообщала больница Рузвельта, где находится премьер, по состоянию на утро 20 мая состояние Фицо было стабильным и клинически улучшалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать